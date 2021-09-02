/648492/أسطوانة-غاز-السيطرة-على-حريق-بمطعم-فلافل-على-كوبري-الصوفي-بالفيوم

نشب حريق بمطعم فلافل على كوبري الصوفي التابعة لمركز شرطة أول الفيوم ،اليوم الخميس، بسبب اشتغال النيران في أسطوانة غاز خلال عمل المحل ، التهمت النيران كافة محتويات المحل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق بمطعم فلافل على كوبري الصوفي بالفيوم

تفاصيل الحريق

وكان تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من العميد محمود مفتاح قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم علي كوبري الصوفي.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم ،برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، وأتضح من المعاينة الأولية نشوب حريق في مطعم فلافل على كوبري الصوفي .

تم الدفع بسيارة الدفاع المدني

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الدفاع المدني لمكان الواقعة لإطفاء الحريق ، ونجحت في إطفاء الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمحلات المجاورة .

وتم نقل عامل واحد مصاب إثر محاولة إطفاء والسيطرة علي الحريق وتم نقله المستشفي الفيوم العامة لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة