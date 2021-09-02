بعد خضوعه لعملية جراحية أمس..تطورات الحالة الصحية لمحمد التاجي

/648494/بعد-خضوعه-لعملية-جراحية-أمستطورات-الحالة-الصحية-لمحمد-التاجي

حرص الفنان محمد التاجي على طمأنة جمهوره عن حالته الصحية التي شهدت استقرار ملحوظ بعد خضوعه لعملية جراحية مفاجأة مساء أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يغادر المستشفى اليوم أو غدا.

دوت الخليج يرصد أخر تطورات الحالة الصحية لمحمد التاجي

ونشر محمد التاجي فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “انا بخير وقمت بعمل العملية وأنتهيت منها في الثانية فجرا ونجحت، وهخرج مساء اليوم أو غدا، وأشكر كل من أهتم بمتابعة حالتي والإطمئنان على صحتي"، وأكدت ابنته ذلك في أحد تصريحاتها الصحفية مطالبة من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

إصابة محمد التاجي بفيروس كورونا

وعلى جانب آخر، تعرض محمد التاجي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في شهر يناير الماضي، عندما وصل لبنان لتصوير مشاهده في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2021.

روى محمد التاجي في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا: "في 30 يناير الماضي اكتشفت إصابتي بفيروس كورونا"، متابعًا: "توجهت إلى بيروت في يناير الماضي وأجريت مسحة فور وصولي إلى بيروت لتصوير مشاهد في أحد المسلسلات، وبعد وصولي إلى بيروت بيوم فقدت حاسة الشم والتذوق".

محمد التاجي يتألق بمسلسل ملوك الجدعنة

وتألف الفنان محمد التاجي في رمضان المنقضي بمسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة عمرو سعد و مصطفى شعبان و عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش”.