/648495/ماس-كهربائى-الحماية-المدنية-تسيطرعلى-حريق-داخل-شقة-قي-شبرا-الخيمة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة بالدور التاني ببرج الرحاب بشارع ترعة الشابورى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون إي خسائر في الأرواح، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل في السيطرة على حريق داخل شقة ببرج الرحاب في شبرا الخيمة

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مامور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة ببرج الرحاب بشارع ترعة الشابورى دائرة القسم.

تم الدفع بسيارتي إطفاء

تم الدفع بسيارتى إطفاء،وعلى الفور تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون إي خسائر بالأرواح، وبألانتقال والفحص أتضح ان البرج مكون من 11 دور، ومقام على مساحة 600 متر، ونشب الحريق بشقة بالدور الثانى على مساحة 120 متر، ملك «وحيد ر ع»، 49 سنة، مدير مكتب برمجيات.

وبالمعاينة الأولية، أتضح أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى ولم يتهم مالك الشقة أحد أو يشتبه فى نشوبه جنائيا.

في سياق اخر تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل في بداية العقد الخامس من عمرها جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالرأس بسبب الارتطام بجسم صلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفاة موظف اتهم زوجها بالتسبب فى مقتل شقيقته، وبمناقشة الزوج أفاد بنشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليها لخلافات زوجية بينهما، وأنه خلال ذلك تعدى عليها بالضرب ورطم رأسها في الحائط وبعدها ذهبت وجلست عند إحدى جيرانهم لمدة 5 ساعات وفور عودتها نامت ولم تستيقظ مرة أخرى.

التحقيقات

وأضاف الزوج خلال التحقيقات التي أجريت معه عن الجريمة، أن زوجته تعاني من مرض السكري والضغط، ونفى معرفته أو معرفة المجني عليها بحدوث نزيف داخلي، وإلا كان ذهب بها إلى المستشفى، وعالجها على الفور.

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على الزوج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.