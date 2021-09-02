/648500/طرح-مسلسل-60-دقيقة-لياسمين-رئيس-على-منصة-شاهد-في-هذا-الموعد

كشفت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس عن موعد عرض مسلسلها الجديد «60 دقيقة» الذي من المقرر طرحه عبر منصة شاهد الإلكتورنية، اذ انتهت الفنانة من تصوير العمل منذ ثلاثة أيام فقط.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «60 دقيقة»

ونشرت ياسمين رئيس البوستر الرسمي لمسلسل «60 دقيقة» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “البوستر الرسمي لمسلسل 60 دقيقة، يعرض 16 سبتمبر على منصة شاهد”.

ويدور مسلسل «60 دقيقة» في أطار من التشويق والأثارة. وهو مكوّن من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

ويضم المسلسل العديد من الفنانين مع ياسمين رئيس منهم الفنانة سوسن بدر وشيرين رضا ومحمود نصر، قاموا بتصويره في العاصمة اللبنانية بيروت من إنتاج صادق الصباح، ويُعرض عبر منصة شاهد.

ياسمين رئيس تنظر عرض قمر 14

وتنتظر ياسمين رئيس غرض فيلم «قمر 14» التي استقرت الشركة المنتجة على موعدا مبدئيا لعرضه في السينمات المصرية بشهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وتدور أحداث فيلم “قمر14” في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

ياسمين رئيس تتألق بملوك الجدعنة

وشهدت الفنانة ياسمين رئيس تألق ونجاح باهر من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” التي تدور أحداثه حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات