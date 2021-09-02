يوم ثقافى كورى لخريجى معهد سى جونج

جدة - نرمين السيد - ورحب مدير المركز الثقافى أوه سونج هو بالطلبة المشاركين وأثنى على جهودهم فى تعلم اللغة الكورية والتى يتم تدريسها أونلاين فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدير المركز إن معهد سى جونج يضم الآن نحو 520 دارسا للغة الكورية، وأنه يخطط لزيارة أعداد المقبولين فى المستقبل.

وأوضح أنه سيتم فتح باب التقدم للدورة الجديدة لتعلم اللغة الكورية فى ديسمبر المقبل.

وقد استعرض المشاركون تجاربهم الشخصية فى رحلة تعلم اللغة الكورية التى استمرت ما بين 3 سنوات و4 سنوات، وقام مدير المركز بتوزيع عددا من الهدايا التذكارية على جميع المشاركين.

ومن جانبهم قدم المشاركون بعض الفقرات الفنية وأغانى الكى بوب كما استمتعوا بتجربة الألعاب الكورية التقليدية وتناول بعض الأصناف الشهية من الطعام الكورى.