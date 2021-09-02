صور.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال أغسطس

كما تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتى بورسعيد والمنوفية، بجميع أجهزتها التنفيذية ومديريات الأمن، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادتها، لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة، بحضور عدد من طلاب جامعتى "بورسعيد - المنوفية".
وعلى جانب آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، زيارة لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تنظيم زيارة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لقاعدة الإسكندرية البحرية.
وفى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى، تم عقد العديد من دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة على المنصات الإلكترونية للجامعات، نظرا لظروف جائحة كورونا، حيث حصل 84.641 طالبا على دورة التربية العسكرية بنجاح.
وعرفانا بتضحيات الشهداء، كرمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من أسر الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم الذكية لرفعة شأن مصرنا الغالية.
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