عاجل- انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى- القبرصى «بطليموس 2021»

جدة - نرمين السيد - وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين. يأتى التدريب "بطليموس 2021" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

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