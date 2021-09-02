نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراة محمد رمضان..والموسيقين تستمر في معاقبة شاكوش ورضا البحرواي رغم تصالحهما..مستجدات أحداث فنية شغلت الجمهور مؤخرا

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محمد رمضان ونهاية أزمته مع الدكتوراة

صدر منذ ساعات قليلة بيانا رسميا من نقابة المهن التمثيلية بلبنان لتنهي الجدل الذي أثاره السوشيال ميديا على الفنان محمد رمضان بعد أن أعلن عن حصوله على لقب سفير الشباب العربي بلبان فضلا عن منحه دكتوراه فخرية في الغناء والتمثيل، وجاء هذا البيان على النحو الأتي: “"ردًا على الحملة الإلكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري وحول تكريم الممثل والمغني المصري محمد رمضان نحن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من إذار من سنة 1954".

وتابع: “"شاركنا برعاية الحفل بشخص النقيب عبد الرحمن الشامي، نؤكد بأن التكريم كان رسميًا ومشاركتنا بمعية رعاية وزارة الثقافة في لبنان دلالة على الدور الرائد للمهرجان ونجاحه وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان، كان أهلًا لهذا التكريم وبناء عليه اقتضى التنويه".

مي حلمي تحال للتحقيق وتتوقف عن تقديم برنامج حكم

كشفت عبير الشيخ، رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم أخر تطورات واقعة الإعلامية مي حلمي الشهيرة بمذيعة الراديو، بعد إحالتها للتحقيق ووقف برنامجها التي تقدمه على القناة بعنوان “الحكم”، نتيجة تطاولها على كابتن أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق.

قالت عبير صبري خلال لقائها مع برنامج “MBC Trending”، أن الإعلامية مي حلمي خضعت إلى التحقيق معها على خلفية الحديث بشكل غير لائق مع الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق، مشيرًة إلى أن القناة أرسلت نتيجة التحقيقات إلى نقابة الِإعلاميين لإصدار القرار المُناسب، وحسم مصيرها حول مدى قانونية مُمارستها لمهنة المُذيعة.

كما أكدت رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم أن قرار وقف مي حلمي وبرنامج "الحكم" صدر فور انتهاء فقرة أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، مشيرة إلى أن المسئولين بالقناة حرصوا على مقابلة "صالح" قبل مغادرته لمقر القناة والاعتذار له في جلسة استمرت حتى الفجر، مشيرة الى أن القناة حرصت على الاعتذار بشكل علني إلى أحمد صالح بعد استضافته عبر الهاتف في اليوم التالي في برنامج "حضرة المواطن" للإعلامي سيد علي، وأجرى مالك القناة مداخلة هاتفية معه للتأكيد على رفض ما حدث أثناء مقابلته مع مي حلمي، واعتذار إدارة القناة له، مؤكدة أن احترام الضيوف واجب، وأن القناة ترحب باستضافة أحمد صالح في برامجها.

النقابة تستمر في قرار وقف حسن شاكوش ورضا البحرواي رغم تصالحهما

أعلن مطربا المهرجانات حسن شاكوش والفنان رضا البحرواي تصالحهما من خلال فيديو نشراه سويا عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، جاء ذلك بعد ساعات من قرار وقفهما الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، اذ قال خلال الفيديو: “احنا بنتأسف للجمهور الغالي على إلى صدر مننا والحمدلله الموضوع اتحل على خير..واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه..الأستاذ هاني شاكر، كان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله”، وظهرا الثنائي خلال الفيديو مربطين على أيدي بعضهما ويتبدلان الأسف مشيرين إلى أنهم في النهاية كالأخوة.

وبرغم تصالحهما استمر النقابة في قرارها والذي نص على وقف تصاريح المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي شهر وقرر عدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور، وأكدت نقابة الموسيقيين في بيان لها أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.