/648497/لعب-في-الكيان-الصهيوني-مفاجأة-بشأن-لاعب-سلة-الزمالك-الجديد

أعلن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا، مع الأمريكي "ادجار سوسا"، لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد بيان الزمالك أن اللاعب (33 سنة) من دولة دومينيكان ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية وسبق له اللعب لأندية بلد الوليد ودينامو باسكت ويوفي كازيرتا وشارك مع منتخب أمريكا في كأس العالم ٢٠١٤.

ولكن المفاجأة أن بيان نادي الزمالك تغافل عن إحدى محطات الأمريكي إدجار سوسا، حيث انضم اللاعب عام 2016 لصفوف نادي هبوعيل تل أبيب وهو أحد الفرق الإسرائيلية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل الصادمة حول لاعب فريق سلة الزمالك الجديد:

ولم يتقف مشاركة اللاعب مع فرق الكيان الصهيوني عند مشاركته مع نادي هبوعيل تل أبيب، ولكنه عاد مرة أخرى إلى أسرائيل في موسم 2019/2020، ولعب موسم كامل مع داخل نادي هابويل هيلبا جاليل الإسرائيلي.

ثم انضم ادجار سوسا بعد ذلك إلى فريق باولازك الفرنسي، ومنه الي النادي الألماني ريستا فيتشا، والذي انتقل من صفوفه الي صفوف نادي الزمالك.

وضم فريق كرة السلة بنادي الزمالك الدولي “ادجار سوسا”، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وفي إطار خطة القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة الألقاب في الموسم المقبل.

وأكد بيان الزمالك أن اللاعب (33 سنة) من دولة دومينيكان ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية وسبق له اللعب لأندية بلد الوليد ودينامو باسكت ويوفي كازيرتا وشارك مع منتخب أمريكا في كأس العالم ٢٠١٤.

الجدير بالذكر أن فريق سلة الزمالك حقق الفوز ببطولة الدوري العام والبطولة الإفريقية.

المنتخب

تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة، للهزيمة على يد نظيره منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا لكرة السلة.

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام أنجولا بنتيجة 70-62، ليودع بطولة إفريقيا الأفروباسكت من الدور ربع النهائي.

بطولة العالم

حصد منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عام، المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك بعدما تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب بيلاروسيا، في المباراة التي جمعتهم أمس الأحد، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة السلة ٣*٣.

أحرز المنتخب الوطني لناشئي كرة السلة تحت 18 عام المركز الرابع فى بطولة كأس العالم تحت ١٨ عام، وذلك بعد الخساره أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٢١/٩.