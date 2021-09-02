/648502/رئيس-خارجية-الشيوخ-القمة-الثلاثية-تؤكد-أن-القضية-الفلسطينية-على-رأس-أولويات-السياسة-الخارجية-للدولة-المصرية

قال النائب عبد الحي عبيد رئيس رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية للدولة المصرية واكبر داعم للقضية ليس في وقتنا الحالي فقط بل ممتده عبر التاريخ مشيرا إلي أن دفع مسيرة السلام في المنطقة والتي تتبناها مصر دائما تأتي من منطلق دور مصر القوي والفعال والمؤثر في السياسة الخارجية الدولية وكذلك تعتبر فلسطين جزءا لا يتجزأ من الامن القومى المصري والعربي .

القمة الثلاثية المصرية الاردنية الفلسطينية

وأكد رئيس خارجية الشيوخ النائب عبد الحي عبيد في تصريحات خاصة لتحيا مصر علي ان القمة الثلاثية المصرية الاردنية الفلسطينية ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني ابو مازن والملك عبد الله الثاني يؤكد علي دور مصر القوي بقيادة حكيمة، وكيف اصبحت مصر ذو تأثير علي مجريات الأحداث في المنطقة بشكل مباشر ووضع أولويات للسياسة الخارجية المصرية وتعاملها مع كافة الملفات في منطقة تشهد كثير من الإضرابات مشيرا إلي أن التأثير المباشر للدور المصري علي الساحة الدولية في قضايا تمس الأمن القومي المصري والعربي بمواقف حاسمه وحازمة والاحداث خير دليل من الدخول المباشر والسريع في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار وقيادة عملية إعمار غزة مصرية خالصة والوفود الأمنية المصرية لإنهاء الصراع الداخلي وتهدئية وتحريك عملية السلام حفاظا علي الأمن القومي .

واوضح عبيد إلي أن التأثير المباشر للدور المصري يترجم القمة الثلاثية اليوم التي تناولت آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأن الدولة المصرية حريصة طوال الوقت على إيجاد حلول عاجلة للقضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني ،بالإضافة لأهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية والدفع نحو استئناف المفاوضات وعملية السلام .