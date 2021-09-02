فاركو على خطوة واحده ويضم المهاجم الأول لفريق المريخ السوداني«تيري»

/648509/فاركو-على-خطوة-واحده-ويضم-المهاجم-الأول-لفريق-المريخ-السودانيتيري

وصل المهاجم الدولي السوداني " سيف تيري " ، صاحب الـ 27 عامًا، لاعب نادي المريخ السوداني الي القاهرة إستعدادآ لتوقيع عقود إنضمامه لنادي فاركو الناشط حديثآ للدوري المصري الممتاز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويمتلك سيف تيري مهاجم المريخ السوداني، والمهاجم الأول للفريق السوداني، والأبرز في صفوف الفريق، العديد من المواهب في كرة القدم، وصاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي بطولة كأس الاندية الإفريقية لـ الأبطال، في التسخة الاخيرة لها.

فاركو يوضح رصد «نصف مليار جنيه» للتعاقدات في الموسم الجديد

وقال عاطف حنفي خلال تصريحات تلفزيونية: " منذ صعود فاركو للدوري الممتاز ، أنتشرت بعض الأخبار والشائعات ورصد النادي 500 مليون جنيه للتعاقدات، بالتأكيد نريد البقاء في الدوري ، والفريق تابع لشركة كبيرة وقوية في سزق التعاقدات المصري، لكن الكثير من تلك الأخبار غير صحيحة".

وتابع حنفي:" مازالنا غير قادرين على حسم الأمور في التعاقدات بسبب عدم معرفة نهاية الدوري ، وكيفية العمل للموسم الجديد ، وكيفية ضم لاعبين من عدمه".

مجدي عبدالعاطي يكشف موقف الفريق في الدوري الممتاز

على جانب أخر أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو بالقسم الثاني للدوري المصري، في مداخلة هاتفية مع دوت الخليج لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة أربع أهداف دون رد للمارد الأهلي، أن النادي يستحق الصعود بعد تعب وكلل كبير من لاعبي الفريق.

وحقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.

لأول مرة في تاريخه.. فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز

وقال: “"فريق فاركو منظومة مجتهده في القسم الثاني بالدوري، ودا شئ شجعني جداً، على العمل".

وواصل: "نادي فاركو صاحب طموح كبير، ودا السبب اللي خلاني وشجعني على العمل ليل نهار".

وزاد: "وفاركو منظومة لها خمس أو ست سنين بتكافح في القسم الثاني، وبشكر كل الجهاز الفني".

أول مباراة لفاركو

وأكمل: “في أول مباراة في المجموعة واجهت المنصورة وفزت، وبعدها 8 لاعيبه في الفريق قد إوصيبوا بفيروس كرونا”.

وأردف: "نادي فاركو كبير وله جمهورة الكبير علي المستوي القسم الثاني".

عقبات فاركو

وواصل: " بعد إصابة عدد كبير في صفوف الفريق بفيروس كرونا في بداية الموسم، أثرو على الفريق بشكل كبير".

وعن مبلغ الـ 500 مليون جنيه قال مدير الكرة: " لدينا ما نكفي من ميزانية للنادي، لكن بالتأكيد ليس تلك المبلغ الكبير ، لكننا رصدنا ميزانية لا يمكن الإفصاح عنها من أجل التعاقدات مع صفقات تليق بأسم النادي".

وواصل : " في نادي فاركو ندعم الإستقرار والثبات على الإستراتيجية ومجدي عبدالعاطي أستطاع تحقيق العديد من المباريات المميزة والإنجازات ، ولذلك هو مستمر معنا أو لا ".

وأختتم : " لا أستطيع الإفصاح عن الأسماء المرشحة للنادي بسبب عدم القدرة على إنهاء الأمور بشكل نهائي لعدم نهاية الدوري الممتاز حتى الأن ، وبالتأكيد تم عرض علينا العديد من اللاعبين".