هيئة التعمير والتنمية الزراعية: تحصيل 500 مليون جنيه من المستثمرين فى شهرين

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى.





الاجتماع ناقش كل أعمال الهيئة ومتابعة جهودها خلال الفترة الماضية فى مجال استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى والإيرادات، وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وإنهاء إجراءات التقنين والتشابكات مع الهيئات الأخرى، كما استعرض الاجتماع الأراضى المقترح ضمها لولاية هيئة التعمير، وإنجازاتها وموقف الشركات الاستثمارية المتعاملة مع الهيئة وكذلك إزالة التعديات على أملاكها.

وأكد القصير خلال الاجتماع على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء الحصر التصنيفى ودراسات التربة بمنتهى الدقة للأراضى الجديدة فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والوادى، والتى يقوم بها فريق الخبراء والمتخصصين والباحثين من الوزارة والجامعات المصرية، لأن الدولة تنفق مئات المليارات من الجنيهات على هذه المشروعات، والتى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وتعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالجة

وزير الزراعة شدد أيضا على استخدام أساليب الرى الحديثة، فى كل الأراضى ولاية الهيئة، وأكد على الاهتمام برفع كفاءة الأصول التابعة لها، وأيضا تحصيل كافة مستحقاتها المالية لدى الغير.

كما وجه القصير بسرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير، وتشكيل لجنة لحل التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى التابعة للوزارة.

كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتحرير عقود المنتفعين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم.

من ناحيته أكد د. محمد الشحات المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة نجحت فى تحصيل 500 مليون جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس من مستحقاتها لدى الغير.

وقال إن وزير الزراعة طالب بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر عن إنجازات ونشاط الهيئة، كما وجه بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون مع مركز الأوراق الثبوتية، وإنشاء مركز للمعلومات ودعم اتخاذ القرار فى الهيئة.