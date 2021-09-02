محمد حماقي يطرح أحدث أغنيات ألبوم «يا فاتني» بعنوان «عرض مستمر»

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دوت الخليج يرصد أحدث أغاني محمد حماقي

وجاء كلمات أغنية عرض مستمر، على النحو الأتي: “بُعده مش مجرد غياب عرض مستمر العذاب مش فراق ده موت بالبطيء مين هيتحمل ويطيق الحنين يهد الجبال والوجع فوق الاحتمال يمرض الجسم من السهاد تتكسي الدنيا بالسواد وسكاكين في القلب ماسكين عيني يا قلبي يا مسكين جرحي مابيعرفش تسكين ومتمكن مني تمكين نار يا ناس في قلبي تقيد نار يدوب قصادها الحديد شيء كبير وفارق كتير عقلي هيروح من التفكير ذكريات بتفتح جروح والندم ألم لم يروح يا مصاحبني وجع ساحبني زي ما بتتسحب الروح وسكاكين في القلب ماسكين عيني يا قلبي يا مسكين جرحي مابيعرفش تسكين ومتمكن مني تمكين الحنين يهد الجبال والوجع فوق الاحتمال”.

أغنية «طالعة موضة»

وطرح الفنان محمد حماقي أغنية«طالعة موضة» في يوم 26 من شهر أغسطس، وهي رابع أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني”، وهي من كلمات تامر حسين ، توزيع أحمد ابراهيم ، ألحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، واستطاع العمل كسر حاجز المليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كما تصدر تريند رقم 5، وحققت الأغنية في 5 أيام فقط مليون و600 ألف.

وافتتح الفنان محمد حماقي ألبومه الجديد بأغنية «زيها مين» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والتي استطاعت في 3 أسابيع من طرحها عبر فناة اليوتيوب، أن تتخطى حاجز الـ 16 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي أي مكان بتنوره، والله ما تلاقوا زيها، لفوا الدنيا ودوروا، دي جمالها معدي واللي يشوفه بيقدره، والله ما تلاقوا زيها، زيها مين بتهزروا، تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر، طبعًا حقها تدلع، تتبغدد قوي تتدلع، قصاد الغمزة إحنا تلامذة، قصاد الماشية إحنا الحاشية، ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن.”.