أحمد الورداني لـ دوت الخليج: «كانوا بيلعبو بيا في الجيم لأني كنت اصغر واحد وسمحت بذلك للتواجد في الصالة»

/648516/أحمد-الورداني-لـ-تحيا-مصر-كانوا-بيلعبو-بيا-في-الجيم-لأني-كنت-اصغر-واحد-وسمحت-بذلك-للتواجد-في-الصالة

قال أحمد الورداني لاعب كمال الأجسام أنه كان يقوم باللعب بالمصارعة الروماني سابقا وحصل على بطولة الجمهورية، عللى الرغم أنه لم يكن هناك صالات العاب رياضية خاصة وقتئذ.

أحمد الورداني لـ”دوت الخليج” : موظف تذاكر في محطة القطار تنبأ بنجاحي

وتابع لاعب كمال الأجسام حديثه خلال لقاءه بندوة موقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب،:” أنا كنت بحب اشوف شكل العضلات، وكان شكلي صغير وقتها، وكنت أقل واحد في الجيم، وكان هناك أشخاص يقومون باللعب بي في لعبة المتوازي، ولكن كان هذا الأمر يتيح لي التواجد داخل الصالة لذلك سمحت بذلك”.

وأشار إلى أن من قام باكتشافه هو موظف تذاكر في محطة قطار شبين الكوم بالمنوفية:" كان بيقولي هيبقى ليك مستقبل كبير".

هذا ونجح أحمد الوردانى كمال الأجسام ، في التأهل إلى مستر أولمبيا 2021 لكمال الاجسام بعد حصوله على المركز الأول فى بطولة تكساس برو التي أقيمت فى ولاية تكساس الأميركية، بمشاركة 14 لاعبًا يتنافسون على الفوز باللقب للتأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021.