/648518/لأول-مرة-أحمد-الورداني-يكشف-عن-كواليس-بدايته-في-عالم-كمال-الأجسام

كشف البطل المصري احمد الورداني، بطل مصر المؤهل لبطولة مستر أولمبيا لعام 2021، عن بداية مسيرته في عالم كمال الأجسام، والتي كانت في بدايته في الثانوية العامه، والتي كانت على يد صديق له في الثانوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "كانت هناك معاناه كبيرة على المستوي الشخصي في فترة البداية، والتي كانت تغيب عنها الصالات الخاصة في تلك الفترة في بداية 2000".

وأضاف: "كان هناك موظف في محطة القطار في مركز شبين الكوم وهو أول من تحدث معي في قدرتي في عالم كمال الأجسام".

وواصل: "رياضة المصلرعة الرومانية هي من أهلتني في المشاركة والتقدم في كمال الأجسام". وزاد: "كنت في بداية المسيرة في ممارسة كمال الأجسام، بمساعدة الكابتن سيد فتله، والذي شجعني في المواصلة في كمال الأجسام".

واختتم: "أول بطولة جمهورية بعد التأهل لها كانت في عام 2000/2001 ، والتي أحرزت فيها المركز السابع". واختتم: "وفي تلك البطولة شاركت في تمثيل مصر من هذه البطولة بعد الإنضمام للمنتخب لتمثيل مصر في كمال الأجسام".

بدايات الورداني

بدايات الورداني بدايات الورداني مع "كمال الأجسام" كانت مع عام 2000 وشارك في عدد من البطولات محلية ما بين بطولات محافظة وجمهورية والجمهورية شواطئ والجمهورية للشركات وأيضا بطولة الجمهورية الدرجة الأولى وبطولة جامعات مصر وحصل على بطولة جامعات مصر أكثر من 5 مرات.

مشاركات احمد الورداني

وشارك في بطولة قطر المفتوحة وبطولة العرب وبطولة البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ثلاثة أعوام، وحصل على المركز الأول. كانت أول بطولة عالم للورداني في عام 2010، و حصل على المركز الأول و كرر هذا الإنجاز في نسخ 2011 و 2012 و 2013 و 2014 ، كما حصد المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا للهواة في مرتين، و من ثم انتقل لبطولات المحترفين.

رامي السباعي

فوز البطل المصري رامي السباعي في النسخة الأخيرة كان عاملا تحفيزيا بالنسبة له، والذي كان متواجد في البطولة العام الماضي ولكن متفرجا وبشكل عام فوز رامي كان حافزا لكل المصريين المشاركين في البطولة لأنه كسر حاجز صعوبة فوز البطل المصري بهذا الإنجاز كما كان يردد البعض.

فوز رامي بنسخة العام الماضي غير تلك المفاهيم لدى أبطال كثيرة مشاركة في الوزن المفتوح مع رامي مثل البطل محمد شعبان وهو من أفضل اللاعبين الذين أظهروا تتطورا واضحا هذا العام و في القريب العاجل سيصبح "مستر أولمبيا" و أيضا حسن مصطفى ومحمد الإمام وإسلام المصري يوجد أبطال كثيرون في الوزن المفتوح، وتمتلك مصر 4 أبطال في مستر أولمبيا.