أحمد الورداني لـ دوت الخليج: «لو حسبتها مكنتش خرجت من بيتي»

/648521/أحمد-الورداني-لـ-تحيا-مصر-لو-حسبتها-مكنتش-خرجت-من-بيتي

أكد أحمد الورداني لاعب كمال الاجسام المصري المشارك في بطولة مستر أولمبيا 2021، أن : "أول بطولة حصل عليها على المستوي الجامعات، كانت المكافئة 150 جنيه".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "والدي كان سواق، وكانت لديه مصاريف البيت كبيرة على والدي، وممارسة كمال الأجسام تحتاج العديد من المصاريف في المواصلة عليها".

وزاد: "عانيت الكثير في مسيرة البداية، والتي كانت هناك ضغوطات كثيرة من قبل العمل من أجل التوفير والدراسة".

وأشار: "عملت في فترة الجامعة العديد من الاعمال الحرفية، مثل ميكانيكي، وسواق، والكثير من الاعمال لتوفير الإحتياجات بجانب الدراسة".

واردف: "لدي بطولة العالم بعد 4 شهور ولم يوجد معي ولا جنيه في التحضير للبطولة". وواصل: "واتمني من كل شاب في هذه الفترة ان لايتوقف عن الحلم وبداية المشوار في تحقيق الحلم، وعدم الإستسلام لظروف الحياة".

واختتم: "ولو حسبتها مكنتش خرجت من البيت".

بدايات الورداني

بدايات الورداني بدايات الورداني مع "كمال الأجسام" كانت مع عام 2000 وشارك في عدد من البطولات محلية ما بين بطولات محافظة وجمهورية والجمهورية شواطئ والجمهورية للشركات وأيضا بطولة الجمهورية الدرجة الأولى وبطولة جامعات مصر وحصل على بطولة جامعات مصر أكثر من 5 مرات.

مشاركات احمد الورداني

وشارك في بطولة قطر المفتوحة وبطولة العرب وبطولة البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ثلاثة أعوام، وحصل على المركز الأول. كانت أول بطولة عالم للورداني في عام 2010، و حصل على المركز الأول و كرر هذا الإنجاز في نسخ 2011 و 2012 و 2013 و 2014 ، كما حصد المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا للهواة في مرتين، و من ثم انتقل لبطولات المحترفين.

رامي السباعي

فوز البطل المصري رامي السباعي في النسخة الأخيرة كان عاملا تحفيزيا بالنسبة له، والذي كان متواجد في البطولة العام الماضي ولكن متفرجا وبشكل عام فوز رامي كان حافزا لكل المصريين المشاركين في البطولة لأنه كسر حاجز صعوبة فوز البطل المصري بهذا الإنجاز كما كان يردد البعض.

فوز رامي بنسخة العام الماضي غير تلك المفاهيم لدى أبطال كثيرة مشاركة في الوزن المفتوح مع رامي مثل البطل محمد شعبان وهو من أفضل اللاعبين الذين أظهروا تتطورا واضحا هذا العام و في القريب العاجل سيصبح "مستر أولمبيا" و أيضا حسن مصطفى ومحمد الإمام وإسلام المصري يوجد أبطال كثيرون في الوزن المفتوح، وتمتلك مصر 4 أبطال في مستر أولمبيا.