أحمد الورداني لـ دوت الخليج: الاتحاد غير مسئول عن المحترفين لكمال الأجسام.. إزاي !!

/648523/أحمد-الورداني-لـ-تحيا-مصر-الاتحاد-غير-مسئول-عن-المحترفين-لكمال-الأجسام-إزاي

كشف أحمد الورداني بطل مصر في كمال الأجسام المشارك في بطولة مستر أولمبيا لعام 2021، والتي تشارك فيها مصر بأربع لاعبين في هذه النسخة، ان هناك الكثير لم يتعرف عليها الكثير من الجمهور في السفر للبطولات العالمية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "هناك الكثير من المعاناة التي تواجه أبطال مصر في السفر في المشاركات في بطولات العالم لكمال الأجسام".

وأضاف: "الاتحاد غير مسئول عن المصاريف التي يحتاجها البطل، وكل تلك المصاريف تكون على نفقة اللاعب".

واختتم: "الاتحاد غير مسئول عن المحترفين، وليس مسئول غير عن الهواة، ونعمل على تغير ذلك في الفترة الحالية".

بدايات الورداني

بدايات الورداني بدايات الورداني مع "كمال الأجسام" كانت مع عام 2000 وشارك في عدد من البطولات محلية ما بين بطولات محافظة وجمهورية والجمهورية شواطئ والجمهورية للشركات وأيضا بطولة الجمهورية الدرجة الأولى وبطولة جامعات مصر وحصل على بطولة جامعات مصر أكثر من 5 مرات.

مشاركات احمد الورداني

وشارك في بطولة قطر المفتوحة وبطولة العرب وبطولة البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ثلاثة أعوام، وحصل على المركز الأول. كانت أول بطولة عالم للورداني في عام 2010، و حصل على المركز الأول و كرر هذا الإنجاز في نسخ 2011 و 2012 و 2013 و 2014 ، كما حصد المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا للهواة في مرتين، و من ثم انتقل لبطولات المحترفين.

رامي السباعي

فوز البطل المصري رامي السباعي في النسخة الأخيرة كان عاملا تحفيزيا بالنسبة له، والذي كان متواجد في البطولة العام الماضي ولكن متفرجا وبشكل عام فوز رامي كان حافزا لكل المصريين المشاركين في البطولة لأنه كسر حاجز صعوبة فوز البطل المصري بهذا الإنجاز كما كان يردد البعض.

فوز رامي بنسخة العام الماضي غير تلك المفاهيم لدى أبطال كثيرة مشاركة في الوزن المفتوح مع رامي مثل البطل محمد شعبان وهو من أفضل اللاعبين الذين أظهروا تتطورا واضحا هذا العام و في القريب العاجل سيصبح "مستر أولمبيا" و أيضا حسن مصطفى ومحمد الإمام وإسلام المصري يوجد أبطال كثيرون في الوزن المفتوح، وتمتلك مصر 4 أبطال في مستر أولمبيا.