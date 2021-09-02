قيادات الأقصر الأزهرية تناقش رؤية العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - ناقشت قيادات منطقة الأقصر الأزهرية، بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، الرؤية المستقبلية للعام الدراسى الجديد 2021 - 2022، والوقوف على آخر المستجدات.





جاء ذلك فى اجتماع افتراضى مع الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس. تناول الاجتماع الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية والقراءات وتنسيق مرحلة رياض الأطفال، والصفِ الأول الابتدائى، والإجراءات المتبعة لاستكمال ملفات التلاميذ المقبولين، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتنسيق، وما تم فى اختبارات القبول والنقل، والتشديد على تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور. شارك فى الاجتماعَ: فضيلةُ الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، وفضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.

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