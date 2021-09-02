رئيس “الرعاية الصحية” يعلن تشكيل المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة  

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، عن تشكيل "المجلس الاستشاري الطبي"، والذي يختص بوضع تعريفات طبية موحدة سواء على مستوى التشخيص الطبي أو بروتوكولات العلاج أو التدخلات الجراحية، وذلك لتعميمها داخل كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بكافة محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، والذي ترأسه الدكتور أحمد السبكي، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعمل إدارات الهيئة، واستعراض إنجازات القطاعات المختلفة، ومناقشة مردود هذه الإنجازات على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع الذي حضره كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، و كافة مديري العموم ورؤساء القطاعات بالهيئة، تم استعراض الموقف التنفيذي وإنجازات إدارات (الرعاية الصحية والعلاجية، والموارد البشرية، والإدارة المالية ، والتحول الرقمي) إضافة إلى عرض مبسط لدورة العمل ونظام المتابعة بمكتب المدير التنفيذي للهيئة.

وتشمل العروض التقديمية لكافة الإدارات، استعراض كافة الأنشطة للإدارات السالف ذكرها وإنجازاتها المختلفة، وذلك بداية من شهر يناير وحتى الآن، كما تضمنت العروض مستهدفات الربع الأخير من العام الجاري، والمبني على مؤشرات ومتطلبات العمل بما يسهم في النهاية بتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الشامل الجديدة، داخل كافة منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

فيما شدد الدكتور أحمد السبكي خلال الاجتماع على إتمام الفحص الطبي الشامل لكافة المواطنين، بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث، مؤكدًا أن الفحص الطبي الشامل هو فرض وواجب علينا كهيئة رعاية صحية للمواطن المصري، باعتبار الخدمة الطبية اللائقة وبأعلى جودة حق لكل مواطن على أرض مصر، موجهًا لوضع آلية مستدامة للفحص الشامل.

ولفت إلى أهمية إطلاق المبادرات الصحية بشكل مستمر وبالتزامن مع الأيام الصحية العالمية، مع مراعاة البُعد المجتمعي في كل محافظة ، بحيث تكون فحوى المبادرات مبنية على متطلبات واحتياجات المواطنين بكل محافظة من محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين المنتفعين بالمنظومة، وتحقيق أعلى قدر من رضاء المنتفعين.