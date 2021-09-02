أحمد الورداني يكشف لـ دوت الخليج المشاكل التي تواجه أي بطل محترف

/648525/أحمد-الورداني-يكشف-لـ-تحيا-مصر-المشاكل-التي-تواجه-أي-بطل-محترف

أكد أحمد الورداني بطل مصر في كمال الأجسام، والمشارك في بطولة مستر أولمبيا لعام 2021، ان هناك الضغوطات التي تواجه كمال الأجسام في الإحتراف على مستوي الشخصي وعلاقته بأسرته".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "بحاول الإبتعاد عن مشاكل والصوت العالي في البيت أو في أي مكان للتركيز".

وأضاف: "قبل أي بطولة بترك البيت وبعمل معسكر في القاهرة على سبيل المثال للتركيز".

وأردف: "ممارسة كمال الاجسام مجهدة على البيت بسبب الروتين والحياة المضغوطة من قبل تنظيم الأكل".

واختتم: " ولكن لو الشخص الذي أمامك فهمك هترتاح ومش هيزهق من روتين المحترفين".

بدايات الورداني

بدايات الورداني بدايات الورداني مع "كمال الأجسام" كانت مع عام 2000 وشارك في عدد من البطولات محلية ما بين بطولات محافظة وجمهورية والجمهورية شواطئ والجمهورية للشركات وأيضا بطولة الجمهورية الدرجة الأولى وبطولة جامعات مصر وحصل على بطولة جامعات مصر أكثر من 5 مرات.

مشاركات احمد الورداني

وشارك في بطولة قطر المفتوحة وبطولة العرب وبطولة البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ثلاثة أعوام، وحصل على المركز الأول. كانت أول بطولة عالم للورداني في عام 2010، و حصل على المركز الأول و كرر هذا الإنجاز في نسخ 2011 و 2012 و 2013 و 2014 ، كما حصد المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا للهواة في مرتين، و من ثم انتقل لبطولات المحترفين.

رامي السباعي

فوز البطل المصري رامي السباعي في النسخة الأخيرة كان عاملا تحفيزيا بالنسبة له، والذي كان متواجد في البطولة العام الماضي ولكن متفرجا وبشكل عام فوز رامي كان حافزا لكل المصريين المشاركين في البطولة لأنه كسر حاجز صعوبة فوز البطل المصري بهذا الإنجاز كما كان يردد البعض.

فوز رامي بنسخة العام الماضي غير تلك المفاهيم لدى أبطال كثيرة مشاركة في الوزن المفتوح مع رامي مثل البطل محمد شعبان وهو من أفضل اللاعبين الذين أظهروا تتطورا واضحا هذا العام و في القريب العاجل سيصبح "مستر أولمبيا" و أيضا حسن مصطفى ومحمد الإمام وإسلام المصري يوجد أبطال كثيرون في الوزن المفتوح، وتمتلك مصر 4 أبطال في مستر أولمبيا.