أحمد الورداني يكشف لـ دوت الخليج كيفية التفوق على المنافس بكمال الأجسام

/648527/أحمد-الورداني-يكشف-لـ-تحيا-مصر-كيفية-التفوق-على-المنافس-بكمال-الأجسام

اكد البطل المصري أحمد الورداني لاعب مصر في كمال الأجسام، المشارك في بطولة مستر أولمبيا 2021، عن الطريقة الصحيحة للتفوق على المنافس في منافسات كمال الأجسام.

وقال: "عند المشاركة في البطولات نعمل على دراسة المنافس الذي يشارك معك".

وأردف: "للفوز على المنافس في أي بطولة بننظر على نقطة القوة عنده وليس الضعف".

واختتم: "تأهيل الهواة ممكن أن يكون في فترة ثلاث أشهر فقط، ولكن للمحترفين فهي طوال السنة وليس ثلاثة اشهر فقط".

بدايات الورداني

بدايات الورداني بدايات الورداني مع "كمال الأجسام" كانت مع عام 2000 وشارك في عدد من البطولات محلية ما بين بطولات محافظة وجمهورية والجمهورية شواطئ والجمهورية للشركات وأيضا بطولة الجمهورية الدرجة الأولى وبطولة جامعات مصر وحصل على بطولة جامعات مصر أكثر من 5 مرات.

مشاركات احمد الورداني

وشارك في بطولة قطر المفتوحة وبطولة العرب وبطولة البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ثلاثة أعوام، وحصل على المركز الأول. كانت أول بطولة عالم للورداني في عام 2010، و حصل على المركز الأول و كرر هذا الإنجاز في نسخ 2011 و 2012 و 2013 و 2014 ، كما حصد المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا للهواة في مرتين، و من ثم انتقل لبطولات المحترفين.

رامي السباعي

فوز البطل المصري رامي السباعي في النسخة الأخيرة كان عاملا تحفيزيا بالنسبة له، والذي كان متواجد في البطولة العام الماضي ولكن متفرجا وبشكل عام فوز رامي كان حافزا لكل المصريين المشاركين في البطولة لأنه كسر حاجز صعوبة فوز البطل المصري بهذا الإنجاز كما كان يردد البعض.

فوز رامي بنسخة العام الماضي غير تلك المفاهيم لدى أبطال كثيرة مشاركة في الوزن المفتوح مع رامي مثل البطل محمد شعبان وهو من أفضل اللاعبين الذين أظهروا تتطورا واضحا هذا العام و في القريب العاجل سيصبح "مستر أولمبيا" و أيضا حسن مصطفى ومحمد الإمام وإسلام المصري يوجد أبطال كثيرون في الوزن المفتوح، وتمتلك مصر 4 أبطال في مستر أولمبيا.