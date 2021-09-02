/648528/نضال-الشافعي-يقع-في-حب-رانيا-يوسف-بمسلسل-شارع-9

انضم الفنان نضال الشافعي مؤخرًا لطاقم عمل مسلسل «شارع 9» لاستئناف تصوير مشاهده بعد أن تجاوز أزمته الصحية، التي دخل على إثرها إلى المشفى.

دوت الخليج يرصد طبيعة الدور الذي يلعبه الفنان نضال الشافعي بمسلسل «شارع 9».

نضال مهندس ديكور في مسلسل «شارع 9»

ويجسد الشافعي خلال أحداث المسلسل شخصية مهندس ديكور لديه علاقات عاطفية متعددة، لكنه يقع في حب النجمة رانيا يوسف التي تجسد شخصية طبيبة نفسية تدعى رجية.

مسلسل «شارع 9» بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، نرمين الفقي، أحمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، انتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، مدير تصوير مجدي كشك، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

دور رانيا يوسف بمسلسل شارع 9

بينما تلعب جسد رانيا يوسف خلال أحداث المسلسل دور طبيبة نفسية تحاول حل مشاكل الشباب، خاصة في الشارع الذي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ"شارع 9"، والهدف من المسلسل توجيه بعض النصائح المهمة للآباء وكيفية إتمام التربية بالشكل السليم، الذي يتفادون من خلاله مشكلة الإدمان نتيجة إهمال الأب أو الأم لأبنائهم وانشغالهم بأعمالهم فقط.

أزمة نضال الشافعي الصحية

وعلى الصعيد الآخر، خضع مؤخرًا الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، وظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، والمخرج خالد جلال.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.

رانيا يوسف تتألق في مسلسل ملوك الجدعنة

ويشار إلى أن النجمة رانيا يوسف تألقت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.