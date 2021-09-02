الأقصر تعلن بدء تسكين الباعة الجائلين فى السوق الحضرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الأقصر أنه يمكن لكافة الباعة الجائلين الذين تم رفع إشغالاتهم وإخلائهم من شارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبرى أبوالجود التقدم لمجلس مدينة الأقصر، لتسكينهم بشكل قانونى فى موقع السوق الحضرى بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر والذى يتضمن باكيات حضارية ومزود بكافة الخدمات، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة للباعة ومنها منحهم فترة سماح تخفيفا وتيسيرا عليهم وحرصا على مصدر رزقهم.





وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنه يمكن لجميع الشباب الراغبين فى إقامة أى مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر التقدم للحصول على باكيات بكل الأسواق الحضرية على مستوى مراكز المحافظة، لعرض منتجاتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب من الجنسين وتشجيعهم وتقديم كافة التيسيرات لهم. وأوضحت المحافظة، أن هذه التيسيرات تأتى فى إطار خطة تطوير الميادين والشوارع الرئيسية والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فى كل مراكز المحافظة، مع الحرص على توفير البديل للباعة الجائلين بشكل رسمى وقانونى حفاظا على مصلحتهم ومصدر رزقهم.

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