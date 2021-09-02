الزمالك يتحرك لضم عبد الله السعيد من بيراميدز بعد ترحيب اللاعب

يكثف مسئولو الزمالك خلال الفترة الحالية، المفاوضات مع بيراميدز من أجل ضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطني، بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار بالملاعب والمنافسة على البطولات المختلفة لأطول فترة ممكنة.

ويجري مسئولو الزمالك، مباحثات مع بيراميدز حول متطلباتهم من أجل إتمام الصفقة مع استغلال رغبة السعيد في الانضمام إلى قلعة ميت عقبة وهي الرغبة التي سيقوم اللاعب بنقلها إلى إدارة بيراميدز حينما يتم الحديث معه بشكل رسمي من جانب إدارة ناديه في تلك المسألة.

وأكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن عبد لله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز، ضمن اهتمامات نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف لبيب، خلال تصريحات له عبر قناة الزمالك، أن الزمالك أنهى الاتفاق مع 3 لاعبين فى الوقت الحالى إلا أنه لن يتم الإعلان عنهم إلا بعد مراجعة الأمور الفنية وتحديد مدى احتياجات الفريق لهم.