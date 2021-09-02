جامعتا الأقصر وجنوب الوادى تختتمان اللقاءات التوعوية لمحو الأمية

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الندوات واللقاءات التوعوية لمحو الأمية، مع طلاب جامعتى الأقصر وجنوب الوادى، والتى عقدت تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى.





وعقد لقاء اليوم فى مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التى تعقدها الجامعتان لطلابهما للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية، على مدى أسبوع كامل، حيث بدأ بلقاء مع الطلاب بمدينة الأقصر مروراً بمدن البياضية والزينية والقرنة والطود وإسنا وآخر اللقاءات بمدينة أرمنت.

وعقدت اللقاءات مع طلاب الجامعة لتعريفهم كيفية المشاركة فى المشروع من فتح الفصول وطرق جذب الدارسين لفتح الفصول، والمهارات التى يجب أن يتحلى بها الطالب للتدريس، وتوقيت الدراسة ومدة الفصل الدراسى ونموذج الامتحان الذى يوضع للدارس لكى يجتاز هذا الامتحان، والحوافز التى تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب المشاركين.

وفى نهاية كل لقاء، تم الاستماع إلى تساؤلات الطلاب والرد عليها ووضع الحلول لكل المعوقات التى قد تواجههم.

حاضر فى اللقاء كل من الدكتور محمد سيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة جنوب الوادى، وخالد شمس الدين مدير عام تعليم الكبار فرع الأقصر، ومحمد سيد الكامل، منسق عام اللجنة الإشرافية بالجامعة، ومنتصر محمد السعيد منسق عام اللجنة الإشرافية بجامعة الأقصر، وبحضور منسقى الكليات ومديرى إدارات محو الأمية.

ومن جانبه، شدد رئيس جامعة الأقصر على ضرورة مشاركة طلاب الجامعة فى الحملة القومية لتعليم الكبار ومحو الأمية وتفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر، والهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحو الأمية، وهى الحملة التى توليها الدولة إهتماما كبيرا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم حوافز متميزة للطلاب المشاركين فى هذا المشروع الحيوى.