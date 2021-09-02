جدة - نرمين السيد - وبدأ المشروع بتحديث وكهربة نظم إشارات خط "القاهرة ـ الإسكندرية"، كما تقرر إنهاء تحديث خط «القاهرة ـ الإسكندرية» نهاية 2021. ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز إنجازات وزارة النقل لتحديث إشارات السكة الحديد: يذكر أن معدلات التنفيذ بخط «القاهرة ـ الإسكندرية»بلغ 85%، بواقع 19 برجا رئيسيا و15 ثانويا و80 مزلقانا، فيما دخل الخدمة فعليا 14 برجا رئيسيا و72 مزلقانا، إضافة إلى تزويد المزلقانات ببوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف- تطوير النقل مستمر.. 50 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.