وفى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أشار الطاهرى إلى أن القمة الثلاثية تعد بمثابة نتاج مجهود مصرى منذ شهر يناير الماضى، حينها كان العالم يختبر الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن.
وأوضح الطاهرى أن مصر قامت بتحركات متعددة سبقت بها الجميع، وبدأت بتحركات على الأرض واضحة، منها القمة الثلاثية وتحركت مع الأردن لإعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.
وتابع: "على مدار العشر سنوات الماضية عانت القضية الفلسطينية من تهميش من جراء ما سمى كذبا بالربيع العربى، ورأينا ما جرى فى شهر مايو الماضى والحضور المصرى للحد من الاقتتال وحماية الدم الفلسطينى".
وواصل حديثه: "رأينا مصر أيضا بحلول غير تقليدية وتدخلها لإعادة الإعمار، كما رأينا الوفود المصرية رفيعة المستوى تتحرك وسط فلسطين ولقاءات مع الرئيس الفلسطينى والجانب الإسرائيلى".
وأكد الطاهرى أن مصر تعيد بناء القضية الفلسطينية بشكل شامل، بناء فلسطين من الداخل وانتشال الشارع الفلسطينى من الإحباط، مبينا أن هذا جزء هام من إعادة إعمار غزة وتهيئة الأجواء لدفع عملية السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر سبقت الكل.. الطاهرى عن القمة الثلاثية: نتاج استراتيجية عمل متكاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.