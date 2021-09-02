جدة - نرمين السيد - كما أدرجت المحكمة 31 متهما بينهم 7 سيدات آخرين على قائمة الإرهابيين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018. صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود زبن الدين، وعضوية المستشارين، محمد محى الشربينى، كامل سمير كامل. والأسماء المدرجة هم: وأصدرت المحكمة القرارات فى طلب الإدراج رقم 17 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 4 لسنة 2021، قرارات إدراج كيانات إرهابية والمقيد برقم 1233 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء .. إدراج 45 شخصا بينهم 7 سيدات على قوائم الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.