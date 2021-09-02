مستشار الرئيس للصحة: متوقع انحسار فيروس كورونا بعد نهاية 2021 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن فيروس كورونا لم يختفى مطلقا، ولكن خلال شهر يوليو وأوائل سبتمبر كانت النسبة قليلة، وبعد إجازة عيد الأضحى حدث زيادة فى الأعداد وبدأنا فى دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تحورات فيروس كورونا أمر طبيعى للغاية فى سلالات الفيروسات والدليل على ذلك أن اللقاح الذى يستخدم فى التطعيم ضد فيروس الأنفلونزا يتغير كل عام.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، أن آخر تقرير علمى تم نشره تحدث عن أن عدد المتحورات لفيروس الكورونا وصل إلى أكثر من 100 متحور، وهناك أشياء معروفة يتم الإعلان عنها، وأننا نتابع بدقة شديدة المتحورات التى تحدث عالميا ومحليا وما هو انعكاس هذا على شدة الحالات وانتشارها.

وواصل تاج الدين قائلا: إنه بتجارب عالمية سابقة فى مثل هذه الفيروسات مع مرور الوقت يضعف الفيروس والسلالات المتحورة قد لا تكون شديدة ثم يتحول الفيروس إلى فيروس تنفسى سائد يتعامل معه الإنسان، مشيرا إلى أنه من المتوقع باحتمالية كبيرة انحسار الفيروس بعد مرور عام 2021، ولكنه لن يختفى تماما، مؤكدا أن التعامل باحترافية مع الفيروس من قبل الدولة المصرية ساهم إلى حد كبير الحد من مخاطر هذا الفيروس ومصر أفضل من دول كثيرة.

وأكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية سلاح هام للحد من انتشار الفيروس والتطعيم يقلل فرص العدوى والإصابة، مضيفا أن الدولة عملت على توفير كميات كبيرة من اللقاحات وحتى نهاية هذا العام من المتوقع تطعيم 40% من سكان مصر وهناك حوالى 7 أو 8 ملايين قد تم تطعيمهم ولم يحدث لهم أعراض خطيرة والأعراض التى تحدث متوقعة ولا تزيد عن يومين.