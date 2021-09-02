/648535/خالد-ابو-الوفا-القاهرة-تواصل-القيام-بدورها-التاريخي-تجاه-كافة-الأشقاء-العرب-واهتمام-خاص-بالقضية-الفلسطينة

أكد النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ ان استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى يأتى استكمالا للجهود التى تبذلها القاهرة للعودة الكاملة إلى محيطها الأقليمي والقومي والقيام بتمام الدور الذي اعتاد عليه العالم كله من مصر عبر الأزمنة البعيدة فى دعمها البارز لكافة أشقائها العرب.

دعم الاشقاء في فلسطين

وأشار عضو مجلس الشيوخ خالد ابو الوفا لتحيا مصر إن مصر التى ساهمت منذ أسبوع مضي فى نجاح مؤتمر التعاون والشراكة ببغداد وتحقيق الأهداف منه، تستقبل اليوم ضيوفا لهما مودة خاصة مع الدولة المصرية هما : (فلسطين والأردن) مؤكدا علي أن دعم مصر المقدم للقضية الفلسطينية هو دعم تاريخي بدأ من حرب 1948 ما قبل قيام الجمهورية الأولى فى مصر، وصولا إلى ممارسة الضغط المتواصل على كافة الأطراف لقبول وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال البربرية التى تمت فى الاجتياح الإسرائيلي لقطاع لغزة وفرض هدنة طويلة بلا اشتراطات بين الطرفين، أعقبها إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم دعم كبير قيمته 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وسط إشادة بالغة من العالم كله.

وأوضح أبو الوفا إن دور مصر تجاة الأراضي الفلسطينية متواصل لا يتوقف ومطالبها لأخوانها فى فلسطين واضحة وهى ما تنادي به فى كافة اللقاءات والمؤتمرات والقمم العالمية (حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وقف بناء المستوطنات، والحفاظ على هوية المسجد الأقصي وقدسيته والتحذير من المساس به ).

وقال عضو الشيوخ ان الأردن فقد ساهمت السواعد والعقول المصرية في بناء المملكة الهاشمية عمارة وعلوم ، ثقافة وفنون ، فمؤسسات العمل فى عمان والجامعات والمدارس وبقية المهن يدير معظمها مصريين بكفاءة زرعت الثقة فى كل ما هو مصري، فالعلاقة طويلة حسنة لا تشوبها شائبة ، فى الوقت ذاته تساعد مصر الأردن فى التصدي للإرهاب وللمؤامرات ولمحاولات زعزعة استقرار المملكة الهادئة وتقدم لها المشورات فى كل المجالات .