648540 /648540/مركز-شباب-الفتح-يفوز-بنهائي-مستقبل-وطن-لكرة-القدم-بأسيوط 08:29 م - الخميس 2 سبتمبر 2021 انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس اشرف رشاد الأمين العام للحزب والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بمحافظة أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومتابعة المهندس كامل الخازندار أمين مساعد الحزب و الدكتور على مهران أمين مساعد الحزب بالمحافظة والأستاذ محمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة والاستاذ احمد حسام منياوى أمين شباب المحافظة وتحت شعار خلى موهبتك تتكلم أقامت أمانة الفتح مباراة نهائي دوري مستقبل وطن للعام الثالث على التوالي. وبحضور النائب أحمد حسين جودة نائب الدائرة و أحمد علي أمين التنظيم وأمينة المرأة بالفتح وقد فاز فى المباراة النهائية مركز شباب الفتح وحصل علي المركز الاول وحصل مركز شباب اولاد سراج على المركز الثاني. تابع موقع دوت الخليج علي

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