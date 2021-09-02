/648542/رئيس-فلسطين-يمنح-أشرف-زكي-أعلى-وسام-ثقافي-بالدولة-والأخير-يوجه-له-رسالة

منح محمود عباس رئيس دولة فلسطين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعلى وسام ثقافي في الدولة وهو النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون بفلسطين.

دوت الخليج يرصد منح رئيس دولة فلسطين وسام الثقافة والعلوم والفنون بفلسطين.

أشرف زكي يوجه رسالة شكر لرئيس دولة فلسطين

وحرص أشرف زكي على توجيه رسالة شكر له، فنشر صورة تجمعه برئيس دولة فلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وعلق عليها ممتنًتا قائلًا: "شكرًا فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الحبيبة على منحي أعلى وسام ثقافي في فلسطين النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدوله فلسطين في مقر إقامة الرئيس بجمهورية مصر العربية».

رئيس دولة فلسطين يمنح صابرين وسام الثقافة

كما منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنانة صابرين وسام الثقافة لدولة فلسطين، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة والحافلة بالعطاء، ومواقفها لدعم القضايا الوطنية والقومية ومناصرتها الحقوق الوطنية، معبرة عن سعادتها بذلك.

ونشرت الفنانة صابرين عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مجموعة من صور التكريم التي تجمعها مع رئيس فلسطين، وهو يمنحها الوسام، وعلقت عليها قائلة: «تم منحي اليوم بفضل الله وسام الثقافة لدولة فلسطين الشقيقة».

أضافت صابرين: «شكرًا فخامة الرئيس محمود عباس.. وشكرًا شعب فلسطين».