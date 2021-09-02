دوت الخليج يكرم الكابتن أحمد الورداني بعد تأهله لمنافسات بطولة «مستر أولمبيا»..والديب يؤكد:كل الدعم من أجل تكرار  تجربة «بيج رامى»

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كرم موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، الكابتن أحمد الورداني لاعب كمال الأجسام المصري بعدما تأهل بشكل رسمي إلى منافسات بطولة "مستر أولمبيا 2021"، بفضل حصوله على المركز الأول ببطولة "تكساس برو" لكمال الأجسام التي أقيمت في ولاية تكساس الأميركية.

دوت الخليج يكرم الكابتن أحمد الوردانى

جاء ذلك بمقر موقع دوت الخليج بالقاهرة، مساء الخميس، بمشاركة كابتن حسام غانم، مقدم برنامج «عاش ياكوتش» على موقع دوت الخليج، وأيضا الكاتب الصحفى محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، حيث عبر الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، عن خالص التهانى للكابتن أحمد الورداني لاعب كمال الأجسام المصري بعدما تأهل بشكل رسمي إلى منافسات بطولة "مستر أولمبيا 2021" بفضل حصوله على المركز الأول ببطولة "تكساس برو" لكمال الأجسام التي أقيمت في ولاية تكساس الأميركية.

وأكد الكاتب الصحفى عمرو الديب على كل الدعم والمساندة له من قبل موقع دوت الخليج لتسيط الضوء عليه وعلى جهوده وتاريخه الرياضى، مشيرا إلى أن موقع دوت الخليج يقف ويساند كل الرموز الوطنية التى تمثل الدولة المصرية وألعابها الرياضية المختلفة، متمنيا له أن يحقق بطولة مستر أولمبيا مثلما فعلها رامي السبيعي الموسم الماضي.

لقاء الكابتن أحمد الوردانى بموقع دوت الخليج

وأجرى كابتن حسام غانم، مقدم برنامج عاش يا كوتش لقاءًا معه كشف خلاله عن بداية مسيرته في عالم كمال الأجسام، والتي كانت في بدايته في الثانوية العامه، والتي كانت على يد صديق له في الثانوية، والعديد من الأسرار الغامضة في مسيرتة الإحترافية في كمال الأجسام.وقال: "كانت هناك معاناه كبيرة على المستوي الشخصي في فترة البداية، والتي كانت تغيب عنها الصالات الخاصة في تلك الفترة في بداية 2000".

وأضاف: "كان هناك موظف في محطة القطار في مركز شبين الكوم وهو أول من تحدث معي في قدرتي في عالم كمال الأجسام" وواصل: "رياضة المصارعة الرومانية هي من أهلتني في المشاركة والتقدم في كمال الأجسام".

وزاد: "كنت في بداية المسيرة في ممارسة كمال الأجسام، بمساعدة الكابتن سيد فتله، والذي شجعني في المواصلة في كمال الأجسام". واردف: "أول بطولة جمهورية بعد التأهل لها كانت في عام 2000/2001 ، والتي أحرزت فيها المركز السابع" وقال: "والدي كان سواق، وكانت لديه مصاريف البيت كبيرة على والدي، وممارسة كمال الأجسام تحتاج العديد من المصاريف في المواصلة عليها". وزاد: "عانيت الكثير في مسيرة البداية، والتي كانت هناك ضغوطات كثيرة من قبل العمل من أجل التوفير والدراسة".

ندوة الكابتن أحمد الوردانى بموقع دوت الخليج فى برنامج عاش ياكوتش

وأشار: "عملت في فترة الجامعة العديد من الاعمال الحرفية، مثل ميكانيكي، وسواق، والكثير من الاعمال لتوفير الإحتياجات بجانب الدراسة" واردف: "لدي بطولة العالم بعد 4 شهور ولم يوجد معي ولا جنيه في التحضير للبطولة". وواصل: "واتمني من كل شاب في هذه الفترة ان لايتوقف عن الحلم وبداية المشوار في تحقيق الحلم، وعدم الإستسلام لظروف الحياة".واختتم: "ولو حسبتها مكنتش خرجت من البيت".