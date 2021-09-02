/648546/سامي-نصرالله-القمة-الثلاثية-تركز-علي-بناء-موقف-عربي-موحد-يدعم-القضية-الفلسطينية

ثمن النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اليوم الخميس، بقصر الإتحادية.

دوت الخليج والنائب سامى نصر الله بشأن قضية فلسطين

وقال نصرالله، خلال بيان له، أن هذه القمة تهدف لتحريك عملية السلام والتركيز على بناء موقف عربي موحد بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مؤكدا أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت القاهرة العديد من الجهود لمنع العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القمة الثلاثية توضح ثبات الموقف المصرى في دعم القضية الفلسطينية، وإعادتها لدائرة اهتمامات وأجندة المجتمع الدولي، كما أنها تعكس الكثير من الدلالات المهمة أولها ثقة الأشقاء العرب في دور مصر المحوري واعتبارها رمانة الميزان بالمنطقة والداعم الأكبر لقضاياهم.

مجلس النواب وقضية فلسطين

وأشاد النائب سامي نصرالله، بالجهود المصرية بشأن حل القضية الفلسطينية، وتوجيه الدعم لمرجعيات الشرعية الدولية التي منحت الفلسطينيين حقهم في أرضهم، ورفض أي ممارسات غير شرعية وإجرامية يقوم بها الجانب الإسرائيلي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.