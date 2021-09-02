فيديو.. الطاهرى: إعادة طفل المحلة المختطف رسالة للمزايدين على رجال الشرطة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن الشرطة المصرية نجحت فى إعادة الطفل زياد فى وقت قياسى، لذا نشكرهم ونشكر كل من شارك فى إنجاح هذا العمل، موجها رسالة مفادها أنه يجب على الجميع الحفاظ على هذا البلد الذى يحميهم.





وفى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، وجه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، الشكر لوزارة الداخلية على جهودها فى إعادة الطفل المختطف بالغربية لأهله.

وقال الطاهرى إنه كأب يقف ويشكر رجال الداخلية الذين استطاعوا خلال ساعات إعادة الطفل زياد لحضن ذويه، فى رسالة إنه من المستحيل ترويع أحد على أرض مصر.

كما قال للمزايدين إن الجمهورية الجديدة محورها هو الإنسان، مشيرا إلى أن جرائم اختطاف الأطفال موجودة فى كل دول العالم، مدللا بأن إحدى المجتمعات الغربية تشهد سنويا 800 ألف واقعة اختطاف لأطفال، ونحو 21% منهم لا يعودون لذويهم قبل شهر من بداية الحادث.

يذكر أن الطفل زياد البحيرى ابن مدينة المحلة الكبرى، قد تعرض لحادث اختطاف مخطط له من داخل محل والده بهدف طلب مبلغ مالى كبير مقابل إطلاق سراحه، وقامت أجهزة الشرطة بالقبض على الجناة خلال 48 ساعة ما لاقى استحسانا كبيرا من جميع المواطنين.