فيديو - مستشار الرئيس للصحة يتوقع انحسار فيروس كورونا مع نهاية 2021

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن فيروس كورونا لم يختف ومازال موجودًا فى المجتمع، وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات المضادة لكورونا.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أنه من الطبيعى حدوث تحورات لكورونا مثل باقى الفيروسات، والدليل على ذلك أن اللقاح الذى يستخدم فى التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا يتغير كل عام، وتوقع تاج الدين أن ينحسر كورونا مع نهاية 2021. وذكر مستشار الرئيس أنه فى ضوء تجارب عالمية سابقة فى مثل هذه الفيروسات مع مرور الوقت يضعف الفيروس والسلالات المتحورة قد لا تكون شديدة ثم يتحول إلى فيروس تنفسى سائد يتعامل معه الإنسان. وأكد أن مصر تتعامل بحكمة فى التوازن بين الإغلاق والافتتاح، وشدد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى للفيروس.

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