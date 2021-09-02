مصر تعرب عن خالص تعازيها لأمريكا فى ضحايا العواصف والفيضانات 

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار آيدا الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكد مصر، حكومةً وشعباً – بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية - تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.