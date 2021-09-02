«يا ساتر».. دياب يطرح أحدث أغانيه بتوقيع عزيز الشافعي

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دوت الخليج يرصد طرح أغنية «يا ساتر» للفنان دياب، والتي من المتوقع أن تلاقي إعجاب الجمهور.

أغنية يا ساتر للفنان دياب

وأغنية «يا ساتر» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور الذي يتعاون معه للمرة الأولى.

كلمات أغنية يا ساتر

وتقول كلمات أغنية «يا ساتر»: "بتغلي نفسك تختفي و تظهر براحتك.. تنطفي الشمس ف غيابك.. جنابك هتحن امتى بتغلي نفسك علينا.. واحنا اتهرينا عينينا طلعت عينينا.. عانينا من بعدك إنت ياعم ده انت عمنا.. و تخصنا و تهمنا ما تخلي بالك مننا.. نحن هنا يا عم ده انت عمهم و انت اللي حارق دمهم.. عزالك اللي نفسهم ف بعدنا وتعالي وتعالي و تعالي وتعالي.. في حته الفاضيه وتعالي و تعالي و تعالي وتعالي.. نديهم القاضيه ده انا حالتي ف بعدك حالة بتعلي الريتم عشان نجم وليك شنه و رنه.. وليك إسم احنا بقينا حبايب بالإسم ولا بتسأل فينا بتقل قيمتنا عشان ناس مالهاش أصلا لزمه.. عامل أزمه كبيرة مصغرنا عبرنا وروقها علينا".

ويشارك دياب في فيلم «السرب» والذي تم استئنافه مؤخرًا، و يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

دياب يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان دياب شارك في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.