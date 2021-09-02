تخفيض درجات القبول فى الثانوى العام بشمال سيناء 5 درجات

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الخميس، على تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العامة، 5 درجات؛ ليصبح القبول بها بمجموع 215 درجة، بدلا من 220 درحة.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان -فى تصريح صحفى اليوم الخميس- أن هذا التخفيض يسرى على جميع الطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) لهذا العام. يذكر أن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد سبق اعتماد درجات تنسيق القبول فى مدارس التعليم الثانوى العام والفنى على مستوى المحافظة للعام الدراسى (2021 / 2022)، حيث جرى تحديد مجموع درجات 220 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021 بالدورين الأول والثانى.

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