حسين لبيب: الزمالك لا يتعرض لمؤامرة.. وتلقيت تهنئة من أعضاء بالأهلى بالدورى

قال حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، إنه خلال فترة عمله في رئاسة اللجنة المكلفة بالقلعة البيضاء لم يصله أي شعور بوجود أي مؤامرة على النادى، مضيفا: "لا بد أن يمنع أبناء الزمالك التشاحن، وأن يضع كل شخص مصلحة الزمالك فقط وليس مصلحة شخصية".

وتابع لبيب في تصريحات تليفزيونية: "عن تجربة شخصية لم يصلني الإحساس داخل الزمالك بأننا نتعرض لمؤامرة.. وأنا بره كان ممكن أقول كدة، وبالعمل الدؤوب والمخلص بتلاقي كل الأمور في صالحك والدولة لا تتدخل في أي شيء يخص الأهلي والزمالك واحنا بايدينا اللي بنكسب بعملنا".

وعن شعور جماهير الزمالك بوجود "مؤامرة" على ناديهم بإيقاف بعض لاعبى الفريق ومنهم شيكابالا قائد الفريق قال حسين لبيب: "دورى أن العقوبة تبقى مظبوطة وهعرف أجيب حق النادي في قضية شيكابالا".

وواصل تصريحات مُداعباً: "لو فيه مؤامرة في أي حاجة تخص إيقاف لاعب أو اثنين كل سنة وهنكسب كل البطولات.. مستعد لذلك المهم نكسب البطولات والجمهور يكون مبسوط".

وعن تلقيه تهنئة من النادى الأهلى بتتويج ناديه بلقب بطولة الدورى من عدمه قال حسين لبيب: "تلقيت تهنئة من بعض أعضاء مجلس الأهلي بالدوري.. وأنا متأكد أول ما يشوفني محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هيقدم لي التهنئة.. نحن نحارب التعصب في الرياضة المصرية بالعلاقات الطيبة مع رؤساء الأندية".

وعن تعاقد الأهلى مع أوجستي مدرب سلة الزمالك السابق بعد نهاية عقده مع الزمالك علق لبيب: "مدرب السلة الجديد للزمالك سيكون أفضل من أوجستي ومعندناش مشكلة إن الأهلي ياخد أوجستي وعقد المدرب الجديد سنة ولو الأهلي هياخده السنة الجاية ناخد المرحلة اللي بعدها، وكل اللي طلبته إن سيبونا نشتغل بهدوء".