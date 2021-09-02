/648549/البنك-الأهلي-يحسم-صفقة-مهاجم-الزمالك-تفاصيل

كشف نادي البنك الأهلي عن إنهاء صفقة كريم بامبو بعقد ممتد لمدة ثلاثة سنوات بعد الاتفاق مع مسئولي نادي الزمالك، ليصبح هداف فريق البنك الموسم السابق باقى فى صفوف الفريق لثلاثة مواسم قادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما حسم مسئولو البنك الأهلى صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من قبل فريق وادى دجلة هما أحمد سعيد ومحمد هلال لدعم الفريق الموسم القادم في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

صفقتي البنك الأهلي من قبل وادي دجلة

ويُعد محمد هلال لاعب خط الوسط المهاجم لفريق وادى دجلة من أبرز لاعبى الفريق الدجلاوى هذا الموسم، حيث تمكن من أحراز 5 أهداف وصناعة مثلهم خلال المشاركة فى 22 مباراة.

كما يأتى أحمد سعيد الموهبة الصاعدة فى وادى دجلة حيث تمكن من إحراز 6 أهداف هذا الموسم حيث شارك فى 33 مباراة هذا الموسم ببطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.