/648550/ملخص-تصفيات-إفريقيا-المؤهلة-لبطولة-كأس-العالم-قطر-2022-الجزائر-لا-ترحم-وتضرب-الـ-8-المغرب-في-الصدارة-على-حساب-السودان

شهدت منافسات تصفيات بطولة كأس العالم 2022 قطر، للقارة الإفريقية اليوم الخميس الموافق الثاني من سبتمبر على العديد من المباريات القوية في منافسات الجولة الاولى من التصفيات .

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتشهد منافسات تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، تم تقصيمهم على 10 مجموعات لتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الاول فقط.

نتيجة مباراة المغرب والسودان

انتهت احداث مباراة المغرب والسودان بنتيجة هدفين دون رد لصالح المنتخب المغربي، في لقاء الذهاب بين المنتخبين على المجمع الرياضي للأمير مولاي عبد الله بالمغرب.

نتيجة مباراة الجزائر وجيبوتي

حقق المنتخب الجزائري فوز قوي وكاسح على منتخب الجيبوتي بنتيجة ثمانية أهداف دون رد في لقاء الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم قطر للقارة السمراء، على ملعب مصطفى تشاكر.

نتيجة مباراة مدغشقر وبنين

نجح منتخب بنين من تحقيق الفوز على مدغشقر بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم قطر، للقارة السمراء، على ملعب بلدية مهاميسينا.

نتيجة مباراة ناميبيا والكونغو

حسم التعادل لقاء منتخبي ناميبيا والكونغو، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولي من منافسات تصفيات كأس العالم قطر، للقارة السمراء، على ملعب أورلاندو.

نتيجة مباراة النيجر وبوركينا فاسو

انتهت أحداث مباراة منتخب النيجر وبوركينا فاسو، بنتيجة هدفين دون رد لصالح المنتخب البوركيناوي، في لقاء الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم قطر، للقارة السمراء، على ملعب الكبير لمراكش.

نتيجة مباراة الكونجو الديموقراطية وتنزانيا

حسم التعادل لقاء منتخب الكونجو الديموقراطية وتنزانيا، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم قطر، للقارة الإفريقية.

نتيجة مباراة كينيا وأوغندا

انتهت أحداث مباراة منتخبي كينيا وأوغندا، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في لقاء الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم قطر ، للقارة السمراء.