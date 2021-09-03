جدة - نرمين السيد - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بشأن السيارات المتروكة فى الشوارع بمجلس الوزراء حتى الآن ولم يحال بعد إلى مجلس النواب.





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الدولة تسعى لإعادة النسق الحضارى إلى الشارع المصرى وعموم الوحدات المحلية، وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى إعادة النسق الحضارى للشارع وفرض هيبتها والقضاء على المركبات التى لم يكن لها صاحب. وذكر السجينى أن الدولة تسعى إلى القضاء على مظاهر التعدى على الأرصفة من المحلات أو على الطريق من الباعة الجائلين، وتمنى عودة النسق الحضارى فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - السجينى: نريد إعادة النسق الحضارى للشارع المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.