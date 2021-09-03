تنسيق جامعة الأزهر: تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة فى اليوم الأول

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكترونى، أن غرفة عمليات مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، رصدت تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة لرغباتهم إلكترونيًّا فى اليوم الأول لتنسيق القبول بجامعة الأزهر اليوم الخميس من أصل 47 ألف طالب وطالبة، وهو عدد الناجحين فى الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.





وأوضح فرج أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة لعمليات تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021م. جدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بدأ اليوم الخميس، ويستمر تسجيل الرغبات إلكترونيًّا حتى يوم الاثنين القادم الموافق 6 من سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية بالضغط هنا.

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