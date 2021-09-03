فيديو.. التنمية المحلية: تدريب 440 شخصا على تطبيق قانون السايس

وفى مداخلة هاتفية، لبرنامج "حوار الخميس"، على فضائية الحدث اليوم، أشار قاسم إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت منذ يوم الأربعاء الماضى فى تطبيق قانون انتظار المركبات فى الشوارع العامة.
وتابع أن الهدف من الورش التى نظمتها وزارة التنمية المحلية، هى تعريف المطبقين للقانون بالتفاصيل الجديدة وكيفية التعامل معها مع ترشيح الشوارع الذى سيتم تطبيق فيها قانون تنظيم المركبات الجديدة، حيث سيتم الاعتماد على شركات لديها شروط مالية محددة.
وشدد متحدث وزارة التنمية المحلية، على أن هناك نماذج سيتم سحبها، لمن يريد أن يكون "سايس"، بحيث ينطبق عليه شروط القانون، وهى أن يكون عمره 21 عاما فأكثر، وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون لديه رخصة قيادة، وكذلك يمتلك شهادة صحية تفيد بأنه لا يتناول مخدرات، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، للتأكد من عدم الحكم عليه فى قضية جنائية من قبل.
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