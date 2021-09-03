حسين لبيب: فاوضنا بيراميدز لضم السعيد.. وعرفت كارتيرون والنقاز "مشيوا ليه"

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه فتح خطا رسميا مع إدارة بيراميدز للتفاوض حول ضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، وقال إن عبد الله السعيد وافق على اللعب لنادى الزمالك، وهو ما نشره "اليوم السابع" في الساعات الماضية بشأن تواصل إدارة الزمالك مع بيراميدز لحسم الصفقة بعد الحصول على ترحيب من عبد الله السعيد.

وقال حسين لبيب فى تصريحات تليفزيونية إنه سيعلن موقفه من الترشح فى الانتخابات المقبلة من عدمه، في آخر يوم من فتح باب الترشح فى الانتخابات المقرر انعقادها يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، مشددا على أن هناك ملفا مهما يعمل عليه وهو التجديد لـ8 لاعبين مهمين بالفريق.

وشدد رئيس الزمالك أن إدارة الزمالك وافقت على إعارة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق بمليون دولار إلى أحد فرق الدورى السعودي مع تفعيل بند الشراء بـ3.5 مليون يورو، وحصلت بعض النقاشات أدت إلى اختلاف في التعاقد والتراجع عن إتمام الصفقة وهو ما وافق عليه أوباما مرحبا بالاستمرار داخل ناديه في الموسم الجديد.

كما أوضح حسين لبيب أنه لن يجدد للمغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق بالشرط الذى يرغب بوضعه وهو وضع شرط جزائى في عقده يسمح له بالرحيل في أي وقت، وعن عودة الدولى التونسى حمدى النقاز إلى الفريق رغم رحيله بفسخ عقده من طرف واحد من قبل، قال لبيب: "أنا عرفت كارتيرون والنقاز مشيوا قبل كدة من الزمالك ليه! ولكن أنا مش هقول".

وتابع رئيس الزمالك أن عودة النقاز إلى الزمالك ستوفر على خزينة النادى ما يقرب من 15 مليون جنيه، مشددا : "فاروق جعفر وحسين السيد المشرفين على الكرة عليهم هجوم وأنا شايف إنهم شغالين كويس جدا ومعاهم 3 جهات أخرى بتقيم الأداء والصفقات".