فيديو - تعليق مايا مرسى على إنشاء الوحدة المجمعة لـ حماية المرأة من العنف

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، والذى قرره مجلس الوزراء أمس الخميس، يعد انتصارا كبيرا للمرأة المصرية.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على فضائية "دى إم سى"، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان: "المرأة المعرضة لحالة عنف سواء اغتصاب أو تحرش أو أى حالة من حالات العنف سواء فى الفضاء العام أو داخل الأماكن الآمنة سيكون الأسهل لها الذهاب للوحدة المجمعة لتقديم البلاغ".

وأضافت الدكتورة مايا مرسى: "المرأة المصرية تخطو إلى الأمام فى عصرها الذهبى وحصلت على كثير من المكتسبات فى ظل قياده سياسية داعمة ومؤمنة بدورها فى المجتمع، وتمكينها فى جميع المجالات".

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس فى نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها فى مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

اونص القرار على أن هدف الوحدة هو "تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، بما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها".