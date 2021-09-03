أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 85 رحلة دولية وداخلية؛ لنقل 11 ألفا و189 راكبا إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

القاهرة

تنطلق منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولى وذلك فى حدث تاريخى لإقامة البطولة للمرة الأولى فى مصر حيث أنها من البطولات الكبرى التابعة للاتحاد الدولى للعبة.

القاهرة

يواجه المنتخب الوطنى لسيدات كرة القدم نظيره الأردنى على ملعب المقاولون العرب بالدور نصف النهائى ببطولة كأس العرب "مصر 2021".

القاهرة

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى بمدينة أوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظى البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلى مجتمع التنمية الدولى، وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية؛ وذلك لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامى وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

الغردقة

يحضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نهائى دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة 2020 / 2021 من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بين مركز شباب المحسمة المحطة "الإسماعيلية"، ومركز شباب بليفا "بنى سويف"، فى السابعة مساء على ملعب نادى سنزو بالغردقة.

الزقازيق

يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، محافظة الشرقية عيدها القومى، ويلتقى قيادات الدعوة بها بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

الجيزة

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن قرية أبو رجوان بالبدرشين، وذلك لتحويل مسار خط مياه الشرب قطر 400 مم إسبستوس والمتعارض مع أعمال مشروع كوبرى علوى فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين وذلك وفق ما أعلنته محافظة الجيزة .

ياوندى

يواجه منتخب مصر لتنس الطاولة "رجال" الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا وذلك فى نهائى بطولة إفريقيا للرجال والسيدات المقامة حاليا بالكاميرون خلال الفترة من 1 حتى 7 سبتمبر الجارى.

طوكيو

يلتقى أحمد مجدى الدكرورى، لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة البارالمبية فى الجولة الثالثة والأخيرة مع نظيره بطل تايوان فى اللقاء المقرر له .