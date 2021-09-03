قمة مصر والأردن وفلسطين على رأس اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - واقتصاديا، تابعت الصحف قرار الرئيس الفتاح السيسى، رقم 644 لسنة 2020 الذى نشرته الجريدة الرسمية، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

فى حين تناقلت الصحف انطلاق أكبر حدث مصرى وإفريقى فى مجال الصحة العامة عبر معرض ومؤتمر مصر الدولى للصحة (إيجى هيلث) الذى تبدأ تفعاليات، الثلاثاء المقبل، بمشاركة أكثر من 10 وفود إفريقية، وعدد كبير من ممثلى كبرى الشركات المحلية والعالمية.

كما عجت صفحات الصحف بإشادات وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الكبيرة التى امتلكتها مصر فى مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها "حائط صد" لحماية شعبها وشعوب القارة الإفريقية من الأوبئة، خاصة وباء كورونا.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع القمة الثلاثية، بقصر الاتحادية أمس، بين الرئيس السيسى والرئيس الفلسطينى محمود عباس، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل الأردن، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، حيث اختتمت ببيان ختامى أكد أن القمة تناولت الاتصالات والتحركات الأخيرة التى قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمى والدولى، لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسى حقيقى لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والعادل.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة القول إن القمة الثلاثية شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، وأوضح أن الرئيس السيسى رحب - فى بداية المباحثات - بالرئيس الفلسطينى والعاهل الأردنى، مؤكدا تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمى والشعبى مع كل من الأردن وفلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة. واستعرض الرئيس رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة فى قطاع غزة، وإعادة إعماره.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس أكد - كذلك - أن تحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذى طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

فيما نشرت الصحف البيان الختامى الصادر عن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن البيان أكد دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وحقوقه المشتركة بالقاهرة العادلة والمشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان أكد - كذلك - أن السلام العادل والشامل الدائم يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، من خلال إيجاد أفق سياسى لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين باعتباره سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفى الشأن الاقتصادى، أوردت صحيفة (الشروق) قرار الرئيس الفتاح السيسى، رقم 644 لسنة 2020 الذى نشرته الجريدة الرسمية، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

وأضافت الصحيفة أن الميثاق نص على أن يؤسس الأعضاء المؤسسون منتدى غاز شرق المتوسط، كمؤسسة إقليمية حكومية، ويشار إليها بـEMGF.

وأوضحت الصحيفة، أن الميثاق حدد 6 أهداف رئيسية لذلك المنتدى هى، احترام حقوق البلاد الأعضاء بالمنتدى فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعى والتعاون على إدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بيئياً، مع استخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعى لمصلحة شعوبهم، وتبنى التعاون وخلق حوار منظم ومنهجى فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعى، وعمل برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية بهذا الشأن، ويركز المنتدى على التعاون الحكومى وتحديد الاستراتيجيات المشتركة بناءَ على النظرة المستقبلية.

وفى الشأن التعليمى، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة تبدأ غدا، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى.

ونقلت الصحيفة تأكيد وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت)، يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، والإجابة عنه وتسليمه لرئيس لجنة السير فى موعد أقصاه 7 سبتمبر الجارى، لافتة إلى أنه يتم السماح فـقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول، دخول اختبارات الدور الثانى أما من رسب فى 3 مواد فأكثر سيبقى للإعادة للعام المقبل.

بينما ذكرت صحيفة (الأخبار) أن موقع التنسيق الإلكترونى سينتهى مساء غد من تلقى رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 254،5 درجة بنسبة 62٫07 ٪ للعلمى و238 درجة بنسبة 58٫05 ٪ للأدبى.

وأشارت إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم سواء من خلال حواسبهم الشخصية او معامل الحاسب الآلى حتى الامس وصلوا إلى 175 الف طالب وطالبة من إجمالى طلاب المرحلة البالغ عددها 243 ألفا و22 طالبا وطالبة منهم 186 ألفا و618 طالبا من الشعب العلمية ( علوم + رياضيات ) و56 ألفا و404 من المجموعة الأدبية، ومازال هناك فرصة أمام باقى طلاب المرحلة لتسجيل رغباتهم حتى مساء غد السبت، ومن المنتظر اعلان نتيجة المرحلة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

أما فيما يتعلق بالشأن الصحى، أوردت صحيفة (الأخبار) أن معرض ومؤتمر مصر الدولى للصحة (إيجى هيلث) ينطلق، الثلاثاء المقبل تحت شعار (نشر المعرفة وتبادل الخبرات)، ويستمر 7 إلى 9 سبتمبر الجارى.

وأضافت الصحيفة أن هذا المعرض يعد الأكبر فى مصر وأفريقيا وينظم برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية ووزارات التعليم العالى والصحة والداخلية والجامعات الحكومية والخاصة ومركز القلب الرياضى بمستشفى وادى النيل ونقابات الأسنان مع جامعة ليفربول جون مورس بإنجلترا، وحضور أكثر من 10 وفود إفريقية، وعدد كبير من ممثلى كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشتمل على 133 محاضرة فى تخصصات مختلفة يلقيها 121 محاضرا مصريا و98 محاضرا أجنبيا، بالإضافة إلى 9 ورش عمل فى مختلف التخصصات، ويشارك فيها 113 متحدثا بواقع 98 جلسة بمشاركة 22 جهة مصرية ودولية.

فى حين تناقلت صحيفة (الأهرام) إشادات وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الكبيرة التى امتلكتها مصر فى مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات، خاصة بعد إنشاء مصانع إنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر، التى ستبدأ الانتاج فى شهر نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها - الآن - "حائط صد" لحماية شعبها وشعوب القارة الإفريقية من الأوبئة، وخاصة وباء كورونا.

وذكرت (الأهرام) أن مراسلى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية نقلوا إشادتهم عقب جولة قاموا بها فى مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

ونقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان القول إن الهيئة نظمت جولة ضمت نحو 68 من مديرى مكاتب وكالات الأنباء ومراسلى محطات التليفزيون والصحف والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى، إلى مصانع إنتاج اللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والتى يجرى إنشاؤها بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مصنع إنتاج اللقاحات بمنطقة العجوزة بالجيزة، والذى ينتج حاليا لقاحات الحماية من وباء كورونا المستجد، إلى جانب الأنواع الأخرى من اللقاحات.