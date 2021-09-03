اليوم.. فريق كايروكي يحيي حفلًا غنائيًا بالعلمين الجديدة

/648565/اليوم-فريق-كايروكي-يحيي-حفلا-غنائيا-بالعلمين-الجديدة

يستعد فريق كايروكى، لإحياء حفل غنائي، في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الجمعة، الموافق 3 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر احتفالاً بموسم الصيف.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل فريق كايروكي المقرر إحياءه اليوم بمدينة العلمين الجديدة.

كايروكي بحفل العلمين الجديدة

ومن المقرر أن يقدم الفريق عدد من أشهر أغنياته التي اشتهر بها على مدى مشواره الغنائي، إضافة إلى بعض أغنيات آخر ألبوماتهم "أبناء البطة السوداء".

وأحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا، مؤخرًا على خشبة مسرح المحكى بالقلعة، وتفاعل الجمهور مع الفنان أمير عيد، والذي قام بغناء العديد من الأغاني المعروفة له، والتي منها: "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"يا أبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، ساموراي"، "والباقي لبان"، وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "اثبت مكانك".

فريق كايروكي يحقق نجاحًا بألبوم «أبناء البطة السوداء»

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

تاريخ فريق كايروكي

تأسست الفرقة رسميًا عام 2003، وتتألف حاليًا من كل من أمير عيد «غناء وجيتار» وتامر هاشم «درامز» وشريف هوارى «ليد جيتار» وآدم الألفى «باص جيتار» وشريف مصطفى «أورج».